جامعة أم القرى تعلن عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للعام الجامعي 1446هـ

وأوضحت الجامعة أن آلية تقديم الطلب تكمن في تسجيل الدخول عن طريق بوابة التعاون من خلال الرابط التالي: https://uqu.edu.sa/App/InstructorContract؛ منوهة على الصعيد ذاته بأن شروط التقديم تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب، وألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جدًّا)، وتَوافق التخصص الدقيق مع تخصص القسم، وأن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام) -الدوام الكامل- وذلك من جامعة معتمدة من وزارة التعليم، إلى جانب ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتقدم موظفًا)، مع ضرورة استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة؛ في حين يجب على المتقدم للتعاون، الرفع على بوابة التعاون بموقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط أعلاه بجميع البيانات والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى موافقة جهة العمل -في حال كان المتقدم موظفًا- أو (برنت) من نظام "أبشر" أو "توكلنا"، يُثبت أن المتقدم غير موظف (بتاريخ حديث)، وشهادة التصنيف المهني، وبطاقة التسجيل المهني، وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية والصحية.