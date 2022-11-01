عملية منظار دقيقة تُنقذ حياة عشرينية مصابة بهزال حاد بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب

وأضاف أن المريضة خضعت لعملية دقيقة باستخدام تقنيات المنظار المتطور، وتم فيها تجاوز منطقة الانسداد، وإعادة توصيل بين الإثني عشر والأمعاء الدقيقة في عملية استغرقت 90 دقيقة، ولله الحمد تكللت الجراحة بالنجاح التام، إذ تحسنت حالة المريضة في الساعات الأولى بعد العملية، وانتهت لديها كل الأعراض السابق ذكرها، وقد تلقت رعاية طبية فائقة على مدار 3 أيام، خرجت بعدها لمنزلها وهي بصحة جيدة، بعد أن بدأت في تناول الطعام واستعادة قواها.