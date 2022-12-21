إقامة حفل تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه

من جهته، أوضح رئيس جامعة الملك سعود رئيس مجلس الجائزة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر في كلمته أن الجائزة تربطها بالأمم المتحدة صلات وثيقة فقد حصلت على صفة مستشار خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في العام 2013، كما حصلت في العام 2008 على صفة عضو مراقب أيضًا في لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، كما أقيم حفل تسليم الجائزة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ويقام الآن في مقرها في فيينا للمرة الأولى وتوجت هذه العلاقة بتوقيع مذكرة تفاهم بينهما تم بموجبها إنشاء أول بوابة دولية للعلماء المتخصصين بالمياه والفضاء على مستوى العالم.