"الجبير" يلتقي الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر السيد إبراهيم ثياو، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين المملكة والأمم المتحدة فيما يخص التغير المناخي ومكافحة التصحر والمستجدات الدولية في هذا الصدد.
وحضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.