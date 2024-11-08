القيادة تهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بذكرى يوم النصر ويوم العلم لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إلهام حيدر علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبتَي ذكرى يوم النصر ويوم العلم لبلاده.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبتَي ذكرى يوم النصر ويوم العلم لبلاده.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.