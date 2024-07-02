تعاون بين جونسون كنترولز العربية والبحري للخدمات اللوجستية وميناء الملك عبد الله لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع القدرات التصديرية

وصرح الدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية، بأن هذا التعاون يمثل خطوة واعدة للشركة بمجال التصدير، لاسيما وأنها تعزز قدرات الشركة اللوجستية، مشيرًا إلى الجهود المكثفة التي تبذلها جونسون كنترولز العربية لدعم انتشارها على المستوى العالمي. وأضاف؛ أن الشركة قد اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالدعم و الاستثمار في المحتوى المحلي لديها، وعليه استطاعت الشركة بالفعل توطين صناعة غالبية منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء؛ مشيرًا أنه في عام 2023، جاءت 80٪ من مبيعات الشركة من المنتجات المصنعة في المملكة، والذي كان حافزًا لزيادة نسبة الصادرات من 30٪ من الإنتاج إلى الضعف بحلول عام 2027.