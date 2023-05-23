"القرني" يفتتح لقاء التوظيف بالكلية التقنية بجدة بمشاركة 26 شركة

وأكّد المهندس جميل عسلي عميد الكلية، أن الكلية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بالمنطقة؛ تولي أهمية كبيرة لمسألة توفير الفرص التدريبية والتوظيف لخريجيها من كافة التخصّصات، وذلك بالتعاون مع مختلف قطاعات ومؤسسات القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي، الذي نسعى من خلاله إلى أن يكون رافدًا وداعمًا ومساندًا لتنفيذ خطط وبرامج التدريب والتوظيف للخريجين، وتلبية مُتطلّبات سوق العمل من التخصّصات والمُخرجات الأكاديمية التي تتوافق مع سوق العمل.