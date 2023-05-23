"القرني" يفتتح لقاء التوظيف بالكلية التقنية بجدة بمشاركة 26 شركة

افتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، مرعي بن سعد القرني، صباح اليوم؛ لقاء التوظيف الذي نظّمته الكلية التقنية بجدة، واستمرّ يومًا واحدًا، وسط حضور 26 مؤسسة وشركة.
وأكّد المهندس جميل عسلي عميد الكلية، أن الكلية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بالمنطقة؛ تولي أهمية كبيرة لمسألة توفير الفرص التدريبية والتوظيف لخريجيها من كافة التخصّصات، وذلك بالتعاون مع مختلف قطاعات ومؤسسات القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي، الذي نسعى من خلاله إلى أن يكون رافدًا وداعمًا ومساندًا لتنفيذ خطط وبرامج التدريب والتوظيف للخريجين، وتلبية مُتطلّبات سوق العمل من التخصّصات والمُخرجات الأكاديمية التي تتوافق مع سوق العمل.
فيما أشار "عسلي" إلى أن اللقاء شهد مشاركة 26 شركة ومؤسسة ساهمت بتوفير 1682 فرصة وظيفية، فقد كشف عن جهود إدارة التنسيق الوظيفي والتدريب التعاوني بالكلية؛ حيث أسفرت جهودها عن توظيف 1845 خريجًا خلال العام 2022، فيما عملت على التنسيق الوظيفي لتوظيف 2129 خريجًا في الربع الأول من العام 2023م، ونوّه إلى ما يتم حيال هذه الجهود من تنسيق للقاءات الوظيفية ومتابعة الشركات الموظفة ومتابعة الخريجين وتوظيفهم في تلك الفرص.