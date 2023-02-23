"الربيعة" يلتقي مسؤولًا أمميًا ويبحث تعزيز التعاون لدعم الدول والشعوب المتضررة

التقى المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس الأول، المدير التنفيذي بالنيابة لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، جينس كريستيان واندل، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.
وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المركز والمكتب الأممي لدعم الدول والشعوب المحتاجة حول العالم.
ونوّه جينس واندل بالجهود السعودية الإنسانية المبذولة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين في شتى أنحاء العالم، مشيدًا بمواكبة منتدى الرياض الدولي الإنساني القضايا الإغاثية المستجدة ومعالجتها بمنهجية علمية وأساليب مبتكرة.
كما التقى الدكتور الربيعة أمس الأول، المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري فيصل محمد العمادي، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء الأمور الإنسانية والإغاثية وسبل تطويرها.
وأشاد العمادي بالدور المهم الذي لعبه المنتدى في معالجة قضايا العمل الإغاثي على مدى دوراته الثلاث، منوهًا بحسن التنظيم والإعداد للمنتدى، الأمر الذي أسهم في نجاح أعماله.