"الربيعة" يلتقي مسؤولًا أمميًا ويبحث تعزيز التعاون لدعم الدول والشعوب المتضررة

التقى المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس الأول، المدير التنفيذي بالنيابة لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، جينس كريستيان واندل، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.