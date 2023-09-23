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بالفيديو.. "سبق" ترصد فعاليّات الاحتفال باليوم الوطني في المنطقة الشرقية
الميادين والشواطئ احتضنت عروضًا عسكرية ورقصات فلكلورية ومراسم فنية
رصدت "سبق" بالفيديو مساء اليوم السبت، عديد الفعاليّات المقامة في المنطقة الشرقية احتفالاً باليوم الوطني 93 حيث احتضنت الميادين العامة والشواطئ بالمنطقة الشرقية العديد من الفعاليّات المتنوعة شملت عروضًا عسكرية ورقصات فلكلورية ومراسم فنية للكبار والصغار.
كما شهد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي حضورًا غير مسبوق من مختلف فئات المجتمع الذين حرصوا على الاحتفال باليوم الوطني برفقة عائلاتهم.
يُذكر أن فعاليّات اليوم الوطني تستمر حتى 30 من شهر سبتمبر الجاري في مختلف محافظات المنطقة الشرقية.