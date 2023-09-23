بالفيديو.. "سبق" ترصد فعاليّات الاحتفال باليوم الوطني في المنطقة الشرقية

رصدت "سبق" بالفيديو مساء اليوم السبت، عديد الفعاليّات المقامة في المنطقة الشرقية احتفالاً باليوم الوطني 93 حيث احتضنت الميادين العامة والشواطئ بالمنطقة الشرقية العديد من الفعاليّات المتنوعة شملت عروضًا عسكرية ورقصات فلكلورية ومراسم فنية للكبار والصغار.