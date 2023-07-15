اليوم.. "إتقان العقارية" تدير انطلاق مزاد "قطوف نجد 6" لبيع 49 منتجًا عقاريًّا بالخرج على مدى يومين

تدير شركة إتقان العقارية، رائدة التسويق العقاري بالسعودية، انطلاق مزاد قطوف 6، الذي تُنفِّذه بالتعاون مع مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وتحت إشرافه، وبقرار من محكمة التنفيذ.
ويقام المزاد على مدى يومين بالخرج لبيع 49 منتجًا عقاريًّا في الخرج والدلم بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا اليوم الأحد، ويتواصل ليوم الاثنين 28-29 ذي الحجة من العام الجاري 1444هـ، الموافق 16-17 يوليو 2023م، بقاعة القصر للاحتفالات بالخرج. كما سيُبث المزاد عبر منصة الدال للمزادات العقارية.
وأشارت "إتقان العقارية" إلى أن مزاد "قطوف نجد 6" سيعرض مجموعة فريدة من المنتجات العقارية الواعدة في الخرج والدلم، منها 44 قطعة في مخطط صفوة الخرج، و3 قطع في مخطط ورود الخرج، وأرض الضبيعة بالدلم، وبيت شعبي بمخطط السلام بالدلم. وتتميز المنتجات بمواقع حيوية، تنمو بها الحركة السكانية والتجارية؛ وهو ما يمنح المستثمرين فرصة متميزة لاستثمار عقاري آمن ومتنوع الاستخدامات.
وأشارت إلى أن مما يميّز العقارات وقوعها بمحافظة الخرج التي تحتضن أكبر المصانع والشركات الوطنية، إضافة إلى مدينة عسكرية؛ وهو ما يضاعف حجم الطلبات على تملُّك العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية في المحافظة، التي تعتبر شريانًا حيويًّا للصناعات الوطنية بالسعودية.
وقدمت شركة "إتقان العقارية" الدعوة للمطورين والمستثمرين والمواطنين وعملائها كافة لزيارة المزاد بمقر انعقاده بالخرج، كما وجهت الراغبين في الاستفسار عن المنتجات للتواصل عبر الموقع الإلكتروني للشركة وحساباتها بالتواصل الاجتماعي، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم "920001019"، أو الجوال "0539647777".