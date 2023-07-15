اليوم.. "إتقان العقارية" تدير انطلاق مزاد "قطوف نجد 6" لبيع 49 منتجًا عقاريًّا بالخرج على مدى يومين

ويقام المزاد على مدى يومين بالخرج لبيع 49 منتجًا عقاريًّا في الخرج والدلم بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا اليوم الأحد، ويتواصل ليوم الاثنين 28-29 ذي الحجة من العام الجاري 1444هـ، الموافق 16-17 يوليو 2023م، بقاعة القصر للاحتفالات بالخرج. كما سيُبث المزاد عبر منصة الدال للمزادات العقارية.