أمين عام "التعاون" يلتقي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية

الْتقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أمس في دوقية لكسمبورغ، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل؛ وذلك على هامش مشاركته في المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون.
وجرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض جدول أعمال المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، المزمع عقده اليوم في دوقية لكسمبورغ.
وأوضح الأمين العام أن اللقاء يقوم ببحث العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط؛ لا سيما بعد التطورات والتصعيد الأخير التي شهدتها المنطقة؛ مؤكدًا على اتفاق والتزام الجانبين بأهمية دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، والعمل على دعوة جميع الأطراف المعنية لخفض حدة التصعيد.
واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على استمرار التواصل والعمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، للارتقاء بالعلاقات إلى مستويات تخدم المصالح المشتركة للجانبين وتسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.