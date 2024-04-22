أمين عام "التعاون" يلتقي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية

وأوضح الأمين العام أن اللقاء يقوم ببحث العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط؛ لا سيما بعد التطورات والتصعيد الأخير التي شهدتها المنطقة؛ مؤكدًا على اتفاق والتزام الجانبين بأهمية دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، والعمل على دعوة جميع الأطراف المعنية لخفض حدة التصعيد.