شاهد.. مدير تعليم الطائف يتفقد مسارات فرز الكتب المدرسية ويوجه بصرف الاحتياجات

وقف المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، على خطة مسارات فرز الكتب المدرسية، وعلى سير العمل في المستودعات والأثاث المدرسي، واطلع على خطة مسارات فرز الكتب المدرسية بحسب وصولها من قبل الوزارة وتجهيزها للتوزيع وجدول خطة إرسالياتها للمدارس، وبيان دور المستودعات في التوزيع.
كما اطلع "الغامدي" على ما تحتويه المستودعات من تجهيزات مدرسية متنوعة وسجلات الصرف، وشاهد آخر الاستعدادات في عمليات توزيع الكتب الدراسية والمستلزمات والتجهيزات المدرسية وآلية الترحيل المبكر للمقررات الدراسية.
وقد وجه مدير التعليم بالطائف بصرف جميع احتياجات المدارس من المستلزمات المتوفرة في المستودعات، مؤكداً ضرورة تسليم الكتب للطلاب والطالبات قبل بداية العام الدراسي الجديد، وكذلك تهيئة البيئة المناسبة والجاذبة للطلاب والطالبات.