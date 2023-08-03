شاهد.. مدير تعليم الطائف يتفقد مسارات فرز الكتب المدرسية ويوجه بصرف الاحتياجات

وقف المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، على خطة مسارات فرز الكتب المدرسية، وعلى سير العمل في المستودعات والأثاث المدرسي، واطلع على خطة مسارات فرز الكتب المدرسية بحسب وصولها من قبل الوزارة وتجهيزها للتوزيع وجدول خطة إرسالياتها للمدارس، وبيان دور المستودعات في التوزيع.