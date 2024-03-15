أمير الشرقية يرفع شكره للقيادة الرشيدة على دعمها السخي لـ"حملة إحسان"

رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على الدعم السخي للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان).
وتفصيلاً، أكد أمير الشرقية أن هذا الدعم السخي يُجسد حرص القيادة -أيدها الله-، على تعزيز العمل الخيري، والتكافل الاجتماعي، وتفعيل دور الفرد تجاه المجتمع، وتوسيع أثر القطاع غير الربحي.
ونوه بتطوُّر القطاع الخيري في السعودية، وآلية العمل فيه؛ ما أسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، والكفاءة في الأداء وفق تطلعات القيادة.
ودعا المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه واستقراره.