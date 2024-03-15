أمير الشرقية يرفع شكره للقيادة الرشيدة على دعمها السخي لـ"حملة إحسان"

رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على الدعم السخي للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان).