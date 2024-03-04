مهرجان "ذهب الشرقية" يُضيء سماء الدمام بألوان الذهب البرَّاقة

من جانبه قال أنس الضويان الرئيس التنفيذي لشركة الضويان القابضة : نحن سُعداء بانطلاق مهرجان "ذهب الشرقية" الذي يُعتبر فرصة فريدة للتعرف على تاريخ وثقافة وفنون الذهب في المنطقة الشرقية، والتمتع بمشاهدة أروع وأجمل المجوهرات والحلي والقطع الذهبية، التي تعبر عن الذوق والأصالة والإبداع. وأضاف: يتميز المهرجان بمشاركة كافة متاجر الذهب في مجمع الحياة بلازا والتي يصل عمر بعضها إلى أكثر من 25 عامًا، مما يعكس أصالة هذا السوق، وحرص المتاجر المشاركة على تقديم عروض حصرية لتشجيع زوار المهرجان على التسوق بأسعار تنافسية ومُغرية.