مهرجان "ذهب الشرقية" يُضيء سماء الدمام بألوان الذهب البرَّاقة

بحضور سعادة الأستاذ محمد بن عبد الله العليط مساعد رئيس بلدية وسط الدمام للخدمات والأستاذ أنس الضويان الرئيس التنفيذي لشركة الضويان القابضة، انطلقت يوم الإثنين 26 فبراير 2024م فعاليات النسخة الأولى من مهرجان "ذهب الشرقية" في أسواق الحياة بلازا بالدمام بوابة 6، والذي يستمر حتى 8 مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 140 محل ذهب يعكسون حجم وتنوع سوق الذهب الذي يعد من أكبر وأقدم أسواق الذهب في المنطقة الشرقية.
ويسعى المهرجان إلى خلق تجربة استثنائية للزوار لتسوق الذهب ، إضافة إلى فعاليات متنوعة وترفيهية للعائلة ضمن أجواء مُفعمة بألوان الذهب وبريقه.
وقد لقي المهرجان إقبالا كبيرًا من الزوار في الأيام الأولى لافتتاحه، الذين أبدوا إعجابهم بالفعاليات والعروض المقدمة، وأشادوا بالمبادرة التي تعزز دور سوق الذهب في مجمع الحياة بلازا كوجهة مميزة للتسوق والترفيه.
من جانبه قال أنس الضويان الرئيس التنفيذي لشركة الضويان القابضة : نحن سُعداء بانطلاق مهرجان "ذهب الشرقية" الذي يُعتبر فرصة فريدة للتعرف على تاريخ وثقافة وفنون الذهب في المنطقة الشرقية، والتمتع بمشاهدة أروع وأجمل المجوهرات والحلي والقطع الذهبية، التي تعبر عن الذوق والأصالة والإبداع. وأضاف: يتميز المهرجان بمشاركة كافة متاجر الذهب في مجمع الحياة بلازا والتي يصل عمر بعضها إلى أكثر من 25 عامًا، مما يعكس أصالة هذا السوق، وحرص المتاجر المشاركة على تقديم عروض حصرية لتشجيع زوار المهرجان على التسوق بأسعار تنافسية ومُغرية.