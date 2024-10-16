"ثقة" توقع مذكرتي تفاهم في "جايتكس" لتطوير حلول مبتكرة لتحسين قطاع النقل بالمملكة

أبرمت "ثقة" مذكرتي تفاهم لتطوير حلول مبتكرة في قطاع النقل وذلك أثناء مشاركتها في معرض " جايتكس " والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14-18 أكتوبر الجاري.
ووقعّت "ثقة" مذكرة تفاهم مع شركة Accenture العالمية للاستشارات الإدارية والخدمات المهنية، بحضور المهندس بدر العُمري، ومدير مبيعات أكسنتشر في الشرق الأوسط محمد الخوتاني.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة لتحسين العمليات والتقنيات في قطاع النقل داخل المملكة، ودعم التحول الرقمي في قطاع النقل من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الدعم الاستشاري لتطبيق مفهوم المنصات الموحدة للتنقل.
كما ووقعت "ثقة" مذكرة تفاهم مع شركة GP solution لتعزيز التعاون في تطوير الحلول المبتكرة من أجل تحسين قطاع النقل في المملكة، حيث مثّلها في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والشراكات الاستراتيجية المهندس بدر العُمري، فيما مثل شركة GP solution الرئيس التنفيذي جمشيد جايبولاييف
وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها إلى تطبيق حلول الـ Mobility as a Service لدمج مختلف وسائل النقل ضمن منصة واحدة، بالإضافة إلى تقديم حلول نقل متكاملة وسلسة، وتطوير حلول تساهم في الاعتماد على وسائل النقل العام ودعم التطور في مجال التنقل الحضري.
وتأتي مشاركة "ثقة" بجناح خاص في معرض جايتكس دبي 2024، إيمانًا منها بدورها الرائد في مجال الحلول والخدمات الذكية والمبتكرة والذي ضم جديد ابتكاراتها الرقمية التي تعكس سعيها الدائم لمواصلة ابتكار وتطوير الحلول الرقمية.