"ثقة" توقع مذكرتي تفاهم في "جايتكس" لتطوير حلول مبتكرة لتحسين قطاع النقل بالمملكة

كما ووقعت "ثقة" مذكرة تفاهم مع شركة GP solution لتعزيز التعاون في تطوير الحلول المبتكرة من أجل تحسين قطاع النقل في المملكة، حيث مثّلها في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والشراكات الاستراتيجية المهندس بدر العُمري، فيما مثل شركة GP solution الرئيس التنفيذي جمشيد جايبولاييف