الوطنية للإسكان NHC تبدأ بتسليم الوحدات السكنية في مجتمع المشرقية

ويقع مجتمع المشرقية في بيئة حيوية شرق مدينة الرياض، على مساحة تزيد عن 3 ملايين م2، بواقع 3700 وحدة سكنية ويعد من المشاريع التي صُممت بأيادٍ سعودية وعلى 6 نماذج مختلفة تجمع بين الحداثة والأصالة وبمساحات تتراوح ما بين 350 - 460 م2، وفق أعلى المعايير العالمية ويشتمل على العديد من الملاعب الرياضية المتنوعة، ويضم 207 مبانٍ سكنية تجارية، و16 مبنى استثماريًّا تجاريًّا، إضافة إلى عدد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء التي سوف يتم تدشينها خلال مراحل اكتمال المشروع بما يكفل توفير جودة الحياة لسكان المجتمع.