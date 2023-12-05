مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحصل على شهادة إتمام برنامج الامتثال من الهيئة العامة للمنافسة

والذي أعرب عن سعادته بهذه الشهادة التي وصفها بالقيّمة، حيث أنها تضاف للعديد من الشهادات والجوائز المحلية والدولية التي تعتز المجموعة بالحصول عليها ، مشيراً إلى أنها أيضاً تؤكد التزام المجموعة بمتطلبات البرنامج الذي تقدمه الهيئة وبكافة المعايير والضوابط التي تعمل على تجنب وقوع المنشآت بالمخالفات المنصوص عليها في نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.