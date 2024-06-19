مسجد قباء بالمدينة المنورة مقصد لضيوف الرحمن بعد المسجد النبوي

ومن أهم المساجد التي يحرص ضيوف الرحمن على زيارتها والصلاة فيها: مسجد قباء، الذي يعد أول مسجد أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم واختطه بيده عندما وصل إلى المدينة المنورة مهاجرًا إليها من مكة المكرمة، وشارك في وضع أحجاره الأولى ثم أكمله الصحابة رضوان الله عليهم.