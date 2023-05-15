إتاحة خدمات العنوان الوطني حالياً عبر منصة أبشر

ويمكن للراغبين في الاستفادة من خدمات العنوان الوطني الوصول إلى الخدمة من خلال تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم خدماتي، ثم الخدمات العامة، ثم اختيار خدمة العنوان الوطني.