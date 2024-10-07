"رئيس الجامعة الإلكترونية": ذكرى البيعة العاشرة شاهدة على مسيرة البناء والاقتصاد المستدام

قال رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور محمد بن يحيى مرضي، إننا مع ذكرى البيعة العاشرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- نستحضر التطورات الكبيرة التي يعيشها الوطن في كل مناحيه، مع جملة إصلاحات متنوعة هدفها توفير وخلق اقتصاد مستدام حتى تقدمت المملكة عالميًّا في مؤشرات الأداء.
وأوضح الدكتور "مرضي" أنه عند الحديث مثلًا عن التعليم؛ فهو يعيش اليوم عصرًا جديدًا وخاصة التعليم الجامعي الذي تطور بشكل ملحوظ، وشهد تحولات هدفها تأهيل الدارسين لسوق العمل مع قيادة تسعى لبناء الطالب معرفيًّا ومهنيًّا.
وأتبع: "قبل أيام عاش الوطن أيامًا سعيدة في ذكرى توحيده وجمع شتاته ووضع اللبنات الأولى لتأسيس دولة فتية أصبحت اليوم في مصاف الدول، مع قيادة تؤمن بأن التعليم حجر الزاوية في التنمية البشرية وسن إصلاحات هدفها إيجاد نظام تعليمي هدفه الطالب".
وأضاف: "مثل هذه المناسبات -خاصة ذكرى البيعة- لا تعبر سريعًا دون الإشارة للتنمية الشاملة التي يشهدها الوطن اليوم؛ فهذه الذكرى تحمل بطياتها صفحات من الفخر والاعتزاز بما تحقق على مدى عقد من الزمن من قفزات وإنجازات نوعية استثنائية غير مسبوقة في مختلف جوانب الحياة والتي أثمرت -بفضل من الله- في تحقيق نجاحات قوية لارتقاء الوطن وازدهاره".
واختتم بأن منجزات اليوم شاهدة على نجاح الرؤية، لتصبح المملكة نموذجًا رائدًا في التنوع والبناء لينال الوطن مكانة رفيعة على مستوى العالم؛ سائلًا المولى العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين لمواصلة مسيرة الخير والبناء والازدهار لهذا الوطن الغالي".