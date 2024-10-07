"رئيس الجامعة الإلكترونية": ذكرى البيعة العاشرة شاهدة على مسيرة البناء والاقتصاد المستدام

وأضاف: "مثل هذه المناسبات -خاصة ذكرى البيعة- لا تعبر سريعًا دون الإشارة للتنمية الشاملة التي يشهدها الوطن اليوم؛ فهذه الذكرى تحمل بطياتها صفحات من الفخر والاعتزاز بما تحقق على مدى عقد من الزمن من قفزات وإنجازات نوعية استثنائية غير مسبوقة في مختلف جوانب الحياة والتي أثمرت -بفضل من الله- في تحقيق نجاحات قوية لارتقاء الوطن وازدهاره".