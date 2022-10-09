"الحبوب" تصرف مستحقات الدفعة السابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، صرف مستحقات الدفعة السابعة عشرة من مزارعي القمح المحلي، للذين قاموا بتوريد الكميات المخصّصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.
وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 30.141.103 ريالات، لصافي كمية متسلمة 16309 أطنان وذلك لعدد 34 مزارعاً، وبكمية متسلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت 529292 طناً لعدد 1752 مزارعاً.
وتأمل المؤسسة من المزارعين سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصّصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.