"الحبوب" تصرف مستحقات الدفعة السابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 30.141.103 ريالات، لصافي كمية متسلمة 16309 أطنان وذلك لعدد 34 مزارعاً، وبكمية متسلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت 529292 طناً لعدد 1752 مزارعاً.