"فيصل بن فرحان" يبحث مع نظيره السويسري العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية سويسرا أجناسيو كاسيس، وذلك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.