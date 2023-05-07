"مُتحدِّث البحرية": 21 عملية إجلاء ونقل 8292 شخصًا من رعايا الدول الصديقة من السودان

أوضح المتحدث الرسمي للقوات البحرية السعودية الملكية، العقيد علي بن حسن آل علي، أن القوات البحرية السعودية، بمشاركة أفرع القوات المسلحة، أكملت 21 عملية إجلاء بحري من السودان، وتم نقل 8292 شخصًا، ينتمون إلى 110 جنسيات مختلفة، ويتبعون لدول شقيقة وصديقة، وذلك وفقًا لما نقلته قناة الإخبارية.
وتفصيلاً، أضاف العقيد "آل علي" بأن ذلك يأتي استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في العمل الإنساني، التي أثبتت يومًا بعد يوم دور السعودية القيادي والبارز على المستويَيْن الدولي والإقليمي؛ لتثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المملكة العربية السعودية يمكن الوثوق بها من قِبل المجتمع الدولي.