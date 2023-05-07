"مُتحدِّث البحرية": 21 عملية إجلاء ونقل 8292 شخصًا من رعايا الدول الصديقة من السودان

وتفصيلاً، أضاف العقيد "آل علي" بأن ذلك يأتي استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في العمل الإنساني، التي أثبتت يومًا بعد يوم دور السعودية القيادي والبارز على المستويَيْن الدولي والإقليمي؛ لتثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المملكة العربية السعودية يمكن الوثوق بها من قِبل المجتمع الدولي.