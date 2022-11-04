شاهد من جازان.. الاحتفال بانضمام محمية جزر فرسان إلى "MAB" الأممية

وأضاف: "لقد أطلقت المملكة في السنوات الأخيرة حراكًا بيئياً غير مسبوق؛ تمثل بإعادة هيكلة قطاع البيئة، وإنشاء وزارة البيئة و المياه والزراعة التي شملت تحت مظلتها كل الجهات ذات العلاقة، وأنشأت مراكزَ بيئيةً متخصصة وصندوقاً للبيئة، كما أطلقت حزمة من المبادرات والتشريعات، منها الإستراتيجية الوطنية للبيئة، ونظام البيئة، إضافة إلى دورها الجوهري في تحقيق المبادرات التي أعلنها سموُّ وليِّ العهد، منها مبادرتا السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر؛ لتحقيق المستهدفات العالمية في زيادة نسبة المناطق المحمية وزيادة نسبة الغطاء النباتي، والمحافظة على الثراء البيئي والتنوع الأحيائي البحري والبري على المستوى الوطني والإقليمي، وتخفيض انبعاثات الكربون".