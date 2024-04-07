"سدايا" تُسخِّر الحلول الذكية لخدمة قاصدي الحرمَيْن وتُقدِّم الدعم التقني للمنافذ عبر الكوادر الوطنية

وإيمانًا منها بأهمية الدور الذي تضطلع به تقنيات الذكاء الاصطناعي، عملت "سدايا" على رفع مستوى الخدمات المقدَّمة للمعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين، بالتعاون مع الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن متمثلة في خدمات: إدارة الحشود والمتابعة، وانسيابية دخول المعتمرين والمصلين بأعدادهم المختلفة، إضافة إلى الخدمات المقدمة لهم لحظة وصولهم إلى السعودية عبر 15 منفذًا جويًّا وبحريًّا وبريًّا؛ إذ توفر سدايا البنية الرقمية المتقدمة لهذه المنافذ؛ لتعين الجهات الأمنية والحكومية على أداء مهامها.. وقد هيأت 12 موقعًا من مواقع العمرة ونقاط الفرز بالعاصمة المقدسة لأول مرة خلال موسم العمرة هذا العام 1445هـ لتسهيل خدمة قاصدي المسجد الحرام.