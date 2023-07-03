"القدية" شريك جوهري للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في "موسم الجيمرز"

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية اليوم، عن انضمام "القدية" لقائمة شركاء موسم الجيمرز: أرض الأبطال، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، والذي سينطلق الخميس المقبل في العاصمة الرياض.
وستقدم "القدية" من خلال الشراكة الجوهرية مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب التفاعلية المصممة خصيصًا للنسخة الثانية من "موسم الجيمرز، والمقامة في بوليفارد رياض سيتي طوال 8 أسابيع، وكذلك في "منتدى العالم القادم" الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.
وتعتبر "القدية" وجهة عالمية مميزة لكونها موطنًا لأكثر التجارب ابتكارًا وإثارة وتنوعًا في مجالات الترفيه والرياضة والفنون.
ومن المنتظر أن تكون مركزًا للتجارب المبتكرة والمغامرة في الألعاب الإلكترونية؛ لتمنح سكانها فرصة التواجد في قلب المشهد العالمي للأكوان المتعددة للألعاب الإلكترونية، والتي تم تطويرها بشكل خاص لمجتمع القطاع.
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان: سيكون للقدية في السنوات القادمة دور هام في نمو قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، ونتشارك سويًّا رؤيتنا في تنمية هذا القطاع الحيوي وتوفير الفرص الجديدة للجميع. ونحن سعداء بالإعلان عن القدية كشريك جوهري ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال، ولدينا ثقة كاملة في نجاح هذه الشراكة التي ترسخ من مكانة الحدث العالمي، ونتطلع للعمل معهم ولمشاركة المزيد من التفاصيل المتعلقة بالأنشطة والتجارب التفاعلية".
من جانبه قال عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في القدية عبدالله الداوود: إن "شراكتنا مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، دليلٌ على التزامنا تجاه موسم "الجيمرز: أرض الأبطال"، ومنتدى العالم القادم ولمحبي الألعاب والرياضات الإلكترونية والترفيه حول العالم. ومن خلال هذه الشراكات، تسعى القدية لتصبح الوجهة الرائدة عالميًّا في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة مع تحقيقها لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ببناء مجتمع حيوي واقتصاد واعد.
ودعا "الداوود" الجميع لترقب الخطط المتعلقة بالألعاب والرياضات الإلكترونية والتي سيتم الإعلان عنها هذا العام في وقت لاحق".
يشار إلى أن "موسم الجيمرز: أرض الأبطال" ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وسيقدم تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة، والترفيه، والتعليم من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة اللاعبين للمنافسة على جوائز إجمالية تبلغ 45 مليون دولار، وحفلات لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، ومنصات تعليمية، وفعاليات ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية. ويختتم الموسم فعالياته بمنتدى العالم القادم الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.