"القدية" شريك جوهري للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في "موسم الجيمرز"

يشار إلى أن "موسم الجيمرز: أرض الأبطال" ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وسيقدم تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة، والترفيه، والتعليم من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة اللاعبين للمنافسة على جوائز إجمالية تبلغ 45 مليون دولار، وحفلات لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، ومنصات تعليمية، وفعاليات ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية. ويختتم الموسم فعالياته بمنتدى العالم القادم الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.