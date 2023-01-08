اكتشفوا موهبتها فدعموها.. "مكافحة السرطان" تحقق أمنية مريضة في ممارسة هواية الرسم

تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من البرامج يمثل دعمًا معنويًا كبيرًا للمرضى وله تأثير إيجابي كبير عليهم، مما يسهم في تقبلهم للعلاج، وتأتي مثل هذه البرامج من منطلق حرص الجمعية على دعم المرضى من كل الجوانب وليس فقط الجوانب الطبية.