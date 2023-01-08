اكتشفوا موهبتها فدعموها.. "مكافحة السرطان" تحقق أمنية مريضة في ممارسة هواية الرسم

حققت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان أمنية مريضة مصابة بسرطان النخاع، والتي اكتشفت موهبتها بالرسم خلال الزيارات الدورية التي يقوم بها إخصائيو الجمعية.
وفي التفاصيل، تمكّنت أخصائية الجمعية من تقديم الدعم النفسي لمريضة تبلغ من العمر 24 عامًا تعيش في ظروف مادية صعبة، حيث تبين لها بعد الجلسات أن أمنية المريضة تتمثل في أن تواصل ممارسة الرسم وتنمية موهبتها وتطويرها.
وعلى الفور بادرت الجمعية ممثلة في إدارة الخدمة الاجتماعية بتحقيق أمنيتها، وتوفير طاولة وأدوات الرسم، حيث تمت زيارتها في منزلها في الرياض وتسليم الهدية لها.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من البرامج يمثل دعمًا معنويًا كبيرًا للمرضى وله تأثير إيجابي كبير عليهم، مما يسهم في تقبلهم للعلاج، وتأتي مثل هذه البرامج من منطلق حرص الجمعية على دعم المرضى من كل الجوانب وليس فقط الجوانب الطبية.
يُذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم الخدمات الاجتماعية، من النقل، الإسكان، المساعدات المالية، خدمات الدعم النفسي وخدمات الدعم والوقاية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع في المساهمة بعلاج مرضى السرطان عن طريق التبرع لإحدى المبادرات الموجودة على المتجر الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://store.saudicancer.sa/.