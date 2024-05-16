إطلاق استراتيجية "جائزة المراعي" للإبداع العلمي وهويتها الجديدة

أطلق معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، رئيس المجلس الأعلى لجائزة المراعي للإبداع العلمي، الدكتور منير بن محمود الدسوقي، وصاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة شركة المراعي نائب رئيس المجلس الأعلى للجائزة، اليوم، استراتيجية جائزة المراعي للإبداع العلمي وهويتها الجديدة.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة التي تم تطويرها بالشراكة بين "المراعي" و "كاكست"، إلى تعزيز الابتكار في مجال الأمن الغذائي بالمناطق الجافة على المستويين المحلي والدولي بما يُحقق التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، للإسهام في القضاء على تحديات نقص المياه والأمن الغذائي في العالم.
وتتضمن الاستراتيجية إعادة تصميم للجائزة وتطويراً لهويتها، وتغييراً لمُسمى الجائزة المحلية لتُصبح بمسمى "جائزة المراعي للابتكار العلمي"، واستحداث فرع دولي لها بمُسمى "جائزة المراعي"، وذلك بالشراكة مع هيئة البحث والتطوير والابتكار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
وتُعدّ جائزة المراعي للإبداع العلمي التي أطلقت عام 2001م بالتعاون بين "المراعي" و "كاكست"، أول جائزة علمية سنوية تحظى بموافقة المقام السامي، واعتماد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بالمملكة، لتكريم إنجازات الباحثين المُتميزين في مجال الأمن الغذائي، ودعم المُجتمعات العلمية والابتكارية، وتوجيه الباحثين للانخراط في البحوث العلمية المُرتبطة بمجال الجائزة، وتثقيف الأجيال حول الأبحاث والابتكارات المُتميزة.
وقال معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رئيس المجلس الأعلى للجائزة، الدكتور منير بن محمود الدسوقي: "إن الاستراتيجية الجديدة لجائزة المراعي للإبداع العلمي تُعزز مكانة المملكة العربية السعودية، وتقدُّمها في مؤشرات الأمن الغذائي الدولية، وترفع الوعي بأهمية البحوث والابتكارات العالمية التي لها أثر معرفي اقتصادي في الأمن الغذائي بالمناطق الجافة، وتتسق مع أولويات المملكة في البحث والتطوير والابتكار ودعمها لاستدامة البيئة وتوفير الاحتياجات الأساسية".
وبين الدكتور الدسوقي، أن الجائزة تدعم المواهب الشابة من العلماء في مجال تعزيز الأمن الغذائي، كما تسلط الضوء على الأعمال الرائدة على المستوى الدولي في أنظمة الغذاء بالمناطق الجافة.
من جانبه قال صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي ونائب رئيس المجلس الأعلى للجائزة: "إن جائزة المراعي للإبداع العلمي تشهد تطويرًا كبيرًا بدءًا من نسختها الجديدة لزيادة دعم المبدعين والباحثين والعلماء، فضلاً عن توعية الأجيال القادمة بأهمية الأبحاث والابتكارات المُتميزة في مجال الأمن الغذائي، لتحفيزهم للتوجه إلى البحث والتطوير والابتكار في المجال ذاته".
وأوضح سمو الأمير نايف أن الجائزة تُسهم في إبراز الأعمال الرائدة على المستوى الدولي في مجالات أنظمة الغذاء بالمناطق الجافة وإمكانية استفادة الشركاء منها في تطوير أعمالهم، مؤكداً أن رعاية المراعي للجائزة تنبثق من رؤيتها التي تضع العلم والابتكار في قمة أولويات استثمارات الشركة لتطوير صناعة الغذاء، وتعزيز الأمن الغذائي المستدام محليًا وإقليميًا وعالميًا.
ويُمكن الترشح على جائزة المراعي للابتكار العلمي التي تستهدف العلماء الصاعدين والمُتميزين محلياً من حملة درجة الدكتوراه من خلال زيارة: http://asia.kacst.gov.sa ، كما يُمكن الترشح للأعمال المميزة على جائزة المراعي الدولية بزيارة: . https://almaraiprize.kacst.gov.sa/