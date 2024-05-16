إطلاق استراتيجية "جائزة المراعي" للإبداع العلمي وهويتها الجديدة

من جانبه قال صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي ونائب رئيس المجلس الأعلى للجائزة: "إن جائزة المراعي للإبداع العلمي تشهد تطويرًا كبيرًا بدءًا من نسختها الجديدة لزيادة دعم المبدعين والباحثين والعلماء، فضلاً عن توعية الأجيال القادمة بأهمية الأبحاث والابتكارات المُتميزة في مجال الأمن الغذائي، لتحفيزهم للتوجه إلى البحث والتطوير والابتكار في المجال ذاته".