وفدٌ من "الملكية الفكرية" يزور"هيئة تطوير المناطق الجبلية" بجازان ويشيد بمنجزاتها

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد اليوم الأحد، بمقر الهيئة، وفدًا من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
واستمع "الفهاد" في البداية إلى شرح عن دور الهيئة في تنظيم مجالات الملكية الفكرية، وحماية حقوق المالكين في شتى المجالات، والتوعية بأهمية هذا الاختصاص وصلته ببناء الوطن والأنظمة واللوائح وعقد الاتفاقات الدولية.
وتضمنت الزيارة تقديم ندوة تعريفية متخصصة في مجال الأصناف النباتية، بهدف تعزيز الوعي وتحفيز الإبداع والجهود في استنباط الأصناف النباتية الجديدة، وإمكانية تحقيق عائدات استثمارية من خلال حماية الأصناف النباتية.
وقام الوفد بزيارة لمشاتل وحقول محطة التجارب الزراعية للاطلاع على الخدمات والخبرات التي تقدمها الهيئة في مجال زراعة شتلات البن، ومراحل إنتاجه وتحسين جودته، بالإضافة إلى الأشجار ذات المردود الاقتصادي العالي مثل العود والصندل.
فيما جرى عرض الفرص الاستثمارية لبعض الوجهات السياحية في مواقع تابعة لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان ومواقع سياحية أخرى بالمحافظات الجبلية.
وشكر "الفهاد" في ختام الزيارة المسؤولين في الهيئة السعودية للملكية الفكرية ونوه بدورها الكبير في حماية الحقوق وتعزيز الرصيد الوطني من الملكية الفكرية المحمية بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.