السعودية موطن 3 من أفضل 10 لاعبين عالميين في كرة القدم

أصبحت المملكة العربية السعودية موطناً لأفضل 3 لاعبين من قائمة أفضل 10 لاعبين في كرة القدم في العالم، بعد انتهاء نادي الاتحاد السعودي أخيراً من صفقة اللاعب الفرنسي نغولو كانتي.
وتأتي في قائمة الـ 10 الأفضل في كرة القدم عالمياً بناءً على أسعار اللاعبين ورواتبهم: مبابي وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وليونيل ميسي ونيمار وهالاند ونغولو كانتي وأوسكار ومحمد صلاح وكاسيميرو.
ومن ضمن من القائمة، انضم كريستيانو رونالدو منذ شهر يناير الماضي إلى نادي النصر بموجب صفقة تاريخية، وأعلن اللاعب حينها أنه تلقى عديداً من العروض من أوروبا والبرازيل وأستراليا والولايات المتحدة، إلا أن العرض السعودي تفوق على العروض الأخرى.
وفي مطلع شهر يونيو الجاري، أعلن نادي الاتحاد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما لمدة ٣ سنوات بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.
وتمكّن كذلك نادي الاتحاد من إنهاء التعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي الدولي نغولو كانتي، قادماً من صفوف تشيلسي الإنجليزي، في ثاني صفقة ناجحة يبرمها عقب الفوز بدوري روشن السعودي للمحترفين الشهر الماضي.