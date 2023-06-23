السعودية موطن 3 من أفضل 10 لاعبين عالميين في كرة القدم

ومن ضمن من القائمة، انضم كريستيانو رونالدو منذ شهر يناير الماضي إلى نادي النصر بموجب صفقة تاريخية، وأعلن اللاعب حينها أنه تلقى عديداً من العروض من أوروبا والبرازيل وأستراليا والولايات المتحدة، إلا أن العرض السعودي تفوق على العروض الأخرى.