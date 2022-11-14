سفارة المملكة باليابان تؤكد سلامة المواطنين بعد زلزال اليوم

أكدت سفارة المملكة لدى اليابان أنها تتابع آثار الزلزال الذي وقع اليوم؛ مشيرة إلى سلامة المواطنين السعوديين.
ودعت السفارة المواطنين إلى التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث؛ موضحة أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين 09055833862.
وكان زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر اليوم، قد ضرب محافظة ميه اليابانية.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال وقع على بُعد 84.8 كم من مدينة توبا الواقعة في المحافظة، وعلى عمق 350 كم.
ولم يصدر أي تحذير من احتمال حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)، كما لم ترد إلى الآن تقارير عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.