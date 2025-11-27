طقس نهاية الأسبوع .. الأرصاد: هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.