مجموعة شركات "OMC" القابضة تختتم مشاركاتها في معرض الدفاع العالمي 2024

اختتمت مجموعة شركات OMC القابضة مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2024، الذي أقيم في مدينة الرياض على مدار 5 أيام، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
وتحت عنوان (حلول وطنية، بمعايير عالمية) استعرضت مجموعة الشركات المكونة من بي إيه أي سيستمز السعودية للتدريب والتطوير، والشركة السعودية للصيانة وإدارة خطوط الإمداد المحدودة، والدولية لهندسة النظم، رحلة نجاح بدأت منذ 40 عامًا وقصة بداية بتأسيس عدد من الشركات السعودية بشراكة مع شركات عالمية وقصة النمو ودفع عجلة التوطين إلى أن أصبحت شركات وطنية 100% رائدة في قطاع الدفاع، ونسبة إنفاق محلي تتجاوز 60%.
وقد حظي جناح الشركات بزيارات رفيعة المستوى من أصحاب السمو الملكي والمعالي وقادة عسكريين ومدنيين من داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى إقبال لافت من الزوار والمختصين والمستثمرين في القطاعات الدفاعية والأمنية.
واستعرضت الشركات لضيوفها عددًا من الإنجازات والقدرات، مثل الكفاءات البشرية المكونة من أكثر من 5 آلاف موظف، وبنسبة سعودة تتجاوز 83% مزودون بأعلى درجات التدريب والتأهيل يدعمون القوات المسلحة في أكثر من ٧ مدن في المملكة، بالإضافة إلى برامجنا التدريبية للفنيين والإداريين وعرض حي لعمليات التدريب على صيانة الطائرات، وجسور سلاسل الإمداد المتينة والخدمات اللوجستية، والدعم الفني وقدراتنا في الأمن السيبراني.
ومن جانب آخر، شارك الرئيس التنفيذي لشركة بي إيه آي سيستمز السعودية للتدريب والتطوير، المهندس صالح الغامدي في ندوة حوارية حول مواهب المستقبل، استعرض فيها مبادرات الشركة لاستقطاب واكتشاف الكفاءات الشابة ابتداءً من المرحلة الثانوية عبر برنامج سفير الذي يستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية عبر تقديم محاضرات وورش عمل تهيئهم لاختيار مساراهم المهني، وبرنامج التعاون الجامعي بالشراكة مع ٧ جامعات في مختلف مناطق المملكة، تقدم خلاله أنشطة تفاعلية وورش عمل، بالإضافة إلى دعم مشاريع التخرج المميزة، ومبادرات التدريب المنتهي بالتوظيف للاستثمار في القدرات البشرية لدعم قطاع الدفاع.
وتأتي هذه المشاركة من منطلق مواكبة مجموعة الشركات لرؤية المملكة 2030 التي تهدف لتوطين الإنفاق العسكري المحلي بنسبة 50%.