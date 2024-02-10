مجموعة شركات "OMC" القابضة تختتم مشاركاتها في معرض الدفاع العالمي 2024

ومن جانب آخر، شارك الرئيس التنفيذي لشركة بي إيه آي سيستمز السعودية للتدريب والتطوير، المهندس صالح الغامدي في ندوة حوارية حول مواهب المستقبل، استعرض فيها مبادرات الشركة لاستقطاب واكتشاف الكفاءات الشابة ابتداءً من المرحلة الثانوية عبر برنامج سفير الذي يستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية عبر تقديم محاضرات وورش عمل تهيئهم لاختيار مساراهم المهني، وبرنامج التعاون الجامعي بالشراكة مع ٧ جامعات في مختلف مناطق المملكة، تقدم خلاله أنشطة تفاعلية وورش عمل، بالإضافة إلى دعم مشاريع التخرج المميزة، ومبادرات التدريب المنتهي بالتوظيف للاستثمار في القدرات البشرية لدعم قطاع الدفاع.