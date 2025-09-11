د. آل هيازع: كلمة ولي العهد تجسد إنجازات المملكة وتستشرف مستقبلها

وأضاف آل هيازع أن الأرقام التي ذكرها سموه تعد إنجازًا غير مسبوق في تاريخ المملكة؛ فوصول الأنشطة غير النفطية إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة، وتحقيق ناتج إجمالي يتجاوز أربعة ونصف تريليون ريال، يجسد متانة الاقتصاد السعودي ونجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل. وأشار إلى أن هذا التطور الاقتصادي أثمر عن تحقيق مستهدفات رؤية 2030 قبل موعدها، وعلى رأسها استقطاب 660 شركة عالمية لاتخاذ المملكة مقرًا إقليميًا لها، مما يعكس الثقة الدولية في بيئتنا الاستثمارية وقدراتنا التقنية.