لجهوده الكبيرة في تاريخ الأدب ومكانته الاجتماعية والعلمية .. "أدبي جدة" يُكَرّم الدكتور "عبدالمحسن القحطاني"

وتنوعت فقرات الحفل ما بين قصائد وكلمات الاحتفاء التي شارك فيها نخبة من المثقفين، لتُختتم بتكريم القحطاني من قِبَل النادي الأدبي والجمعية وعدد من الجهات ومحبي القحطاني، كان من بينهم اللجنة الثقافية بمحافظة خليص.