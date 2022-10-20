لجهوده الكبيرة في تاريخ الأدب ومكانته الاجتماعية والعلمية .. "أدبي جدة" يُكَرّم الدكتور "عبدالمحسن القحطاني"
كرّم النادي الأدبي الثقافي بجدة، بالشراكة مع جمعية "أدب"، الأديب الدكتور عبدالمحسن بن فراج القحطاني مساء الأربعاء 19 أكتوبر بقاعة الشربتلي في النادي الأدبي؛ وذلك نظير ما قدمه لتاريخ الأدب ولجهوده الاجتماعية والعلمية.
جاء التكريم بحضور رئيس النادي الأدبي بجدة أ.د.عبدالله عويقل السلمي، ومدير الجمعية العلمية "أدب" الأديب أ.د.عبدالله الزهراني، وجمع غفير من الأدباء والمثقفين والمهتمين والجمعيات الثقافية.
شهد الحفل عرض فيلم توثيقي للمحتفى به، تناول سيرة القحطاني العملية والعملية، ومراحل حياته الدراسية، متنقلًا بين القاهرة ولندن، وعمله بجامعة الملك عبدالعزيز وتدرجه في العمل بالنادي الأدبي بجدة حتى ترأس مجلس إدارته.
وتنوعت فقرات الحفل ما بين قصائد وكلمات الاحتفاء التي شارك فيها نخبة من المثقفين، لتُختتم بتكريم القحطاني من قِبَل النادي الأدبي والجمعية وعدد من الجهات ومحبي القحطاني، كان من بينهم اللجنة الثقافية بمحافظة خليص.
بعد ذلك استمع الحضور لكلمة وفاء وشكر وثناء من قِبَل المحتفى به أ.د. عبدالمحسن فراج القحطاني، شَكَر فيها القائمين على هذا التكريم والحضور وأهدى هذا التكريم لطلابه.
ثم قُدّمت ندوة تكريمية للمحتفى به، شارك فيها أ.د.محمد ربيع وأ.د.حسن النعمي وأ.د.ظافر العمري ود.حماد السالمي. وأدار الندوة د.أحمد الزهراني.. وجاءت في إطار الحديث عن المحتفى به.
وفي نهاية الندوة تم تدشين كتاب "جسر من التعب.. بحوث ومقالات" للأستاذ الدكتور عبدالمحسن فراج القحطاني، ثم كُرِّم المشاركون في الندوة.