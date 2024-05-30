البنك المركزي "ساما" يطرح "مسودة دليل التعرفة البنكية" لطلب مرئيات العموم

ويهدف هذا المشروع إلى تمكين ودعم العملاء الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، من الحصول على الخدمات والمنتجات البنكية بكل يسر وسهولة، من خلال وضع الأحكام العامة التي يجب على البنوك والمصارف التقيد بها عند تحديد رسوم الخدمات والمنتجات البنكية، وتحديد الحد الأقصى لرسوم الخدمات البنكية الأساسية للعملاء الأفراد التي يمكن للبنوك والمصارف تحصيلها، إضافة إلى المعايير التي يجب مراعاتها عند تحديد رسوم كل الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة للعملاء من الأفراد والأشخاص الاعتباريين.