عبر حفاوة.. الشؤون النسائية برئاسة الحرمين تقدم الهدايا لقاصدات بيت الله الحرام

وأوضحت مدير إدارة العمليات النسائية عواطف بنت سعيد السهلي بأن تقديم المعايدات والهدايا لقاصدات بيت الله العتيق وإدخال السرور على قلوبهن؛ يأتي ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الحادي عشر، تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".