في بيئات تربوية محفزة.. طلاب "تعليم الرياض" يؤدون اختبارات الفصل الثالث

ونبّه الثميري؛ إلى أن التوجيهات والتعليمات المتعلقة بالاختبارات، تضمنت الحرص على الحضور المبكر بوقتٍ كافٍ قبل موعد الاختبار، والتأكد من زمن ومكان الاختبار، والاستعانة بالله والتوكل عليه مع المحافظة على الهدوء عند بدء الاختبار، وقراءة الأسئلة بعناية قبل الإجابة، والمراجعة المتأنية لورقة الإجابة قبل تسليمها، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.