في بيئات تربوية محفزة.. طلاب "تعليم الرياض" يؤدون اختبارات الفصل الثالث

أدى الطلاب اليوم الأحد في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وإدارات التعليم الـ 11 التابعة لها (المجمعة والزلفي والغاط وعفيف وشقراء والقويعية والدوادمي والحوطة والحريق والأفلاج والخرج ووادي الدواسر) الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1444هـ، للطلاب والطالبات من الصف الثالث ابتدائي حتى الصف الثالث ثانوي وسط متابعة ميدانية من مديري التعليم والمساعدين والمشرفين.
وأشاد المتحدث الرسمي لتعليم منطقة الرياض عبدالسلام الثميري؛ بالجهود المبذولة من جميع الطواقم الإدارية والتعليمية والتعاون الكبير بين الجهات التعليمية والجهات الأخرى لتهيئة الأجواء لأبنائنا الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث ومنها دور الجهات الأمنية وتعاونها في تنظيم حركة المرور والسير في محيط المدارس، مشيراً إلى أن أكثر من 2500 مشرف ومشرفة قاموا بزيارات ميدانية للمدارس دعمًا ومساندة لمتابعة سير الاختبارات.
ونبّه الثميري؛ إلى أن التوجيهات والتعليمات المتعلقة بالاختبارات، تضمنت الحرص على الحضور المبكر بوقتٍ كافٍ قبل موعد الاختبار، والتأكد من زمن ومكان الاختبار، والاستعانة بالله والتوكل عليه مع المحافظة على الهدوء عند بدء الاختبار، وقراءة الأسئلة بعناية قبل الإجابة، والمراجعة المتأنية لورقة الإجابة قبل تسليمها، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.
ولفت إلى أنه في إطار برنامج الدعم النفسي والمعنوي للطلاب والطالبات وأولياء الأمور تمّت إتاحة خدمة الاستشارات الهاتفية الإرشادية المقدمة من إدارة التوجيه والإرشاد لأخذ الاستشارات النفسية والاجتماعية والسلوكية وذلك خلال أيام الاختبارات.