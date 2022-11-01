تحتفي شركة HONOR بالذكرى السنوية الثانية بعروض رائعة وهدايا مجانية

هاتف HONOR X8، من أجل تعدد المهام وأكثر:

صُمم هذا الهاتف من أجل هؤلاء الذين يقضون مُعظم أوقاتهم في اللعب أو التنقّل بين المهام بسرعة، حيث يسمح جهاز HONOR X8 للمُستخدمين بفتح ما يُقارب 20 تطبيق في وقتٍ واحد، وبينما هُم يتنقلون من تطبيق إلى الآخر سيجدون التطبيقات على حالها دون تغيير، وذلك بفضل تقنية HONOR RAM Turbo.