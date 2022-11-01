تحتفي شركة HONOR بالذكرى السنوية الثانية بعروض رائعة وهدايا مجانية

مُنذ عامين، بدأت شركة HONOR رحلتها الجديدة المُثيرة كعلامة تجارية مُستقلة، واضعة أمامها هدف أن تكون علامة تجارية رائدة في مجال التكنولوجيا، وذلك بتقديم مجموعة من المُنتجات الجديدة الرائعة، والتي تسمح للمُستخدمين بالحصول على تجربة سلسة، البقاء مُنتجين بشكل أكبر، والاستمتاع بتجارب ترفيهية غامرة بتقنيات جديدة ومُبتكرة. وخلال الأعوام الماضية، قدّمت شركة HONOR للسوق السعودي مجموعة من المنتجات الذكية، والتي تتنوّع بين الهواتف الذكية، أجهزة الحواسيب، الأجهزة اللوحية، الأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة الصوتية.
لطالما كانت HONOR تتبنى دائمًا استراتيجية منتج1+8+N” ، والذي يُركز على صناعة الهواتف الذكية كأساس، ومن ثَم تصنيع مُنتجات أُخرى ذات صلة بالهواتف يُمكن ربطها به، والتي تُوفر تجربة مُستخدم استثنائية للمكاتب المُتنقلة، المنازل الذكية، الصحة واللياقة البدنية، الترفيه عبر الهاتف، وغير ذلك الكثير.
وخلال فعاليات احتفالها بالذكرى السنوية الثانية، كافأت HONOR عُملائها المُخلصين بخصومات رائعة، هدايا مُذهلة، وامتيازات على منتجاتها الرئيسية وأجهزتها التي لا غنى عنها. وبمُناسبة هذا الإنجاز الذي مر عليه سنتان، ستُعطي شركة HONOR الفرصة لعُملائها في السعودية بتحسين أجهزتهم الذكية، وأيضًا الحصول على هدايا للأصدقاء والعائلة بعروض لا تُفوّت.
اصنع سحرك الخاص مع هاتف HONOR Magic4 Pro
يبلغ سعر هاتف HONOR Magic4 Pro الـ Flagship 3999 ريال سعودي، ويأتي مع ساعة HONOR MagicWatch 2 المجانية، والتي تُقدر قيمتها 699 ريال سعودي. يدفع هاتف HONOR Magic4 Pro معايير الصناعة عن طريق مجموعة الكاميرات الثلاثية القوية، وهُم: الكاميرا العريضة بدقة 50 ميجابكسل والتي تحتوي على مستشعر ألوان مقاس 1 / 1.56 بوصة، والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل 122 درجة، وكاميرا بيريسكوب Telephoto بدقة 64 ميجابكسل، وكلها مدعومة بأفضل تقنية للتصوير الفوتوغرافي الحاسوبي Ultra-Fusion.
وعن طريق شاحن HONOR SuperCharge بقوة 100 واط، يُمكن لهاتف HONOR Magic4 Pro الشحن حتى 100% في مُدة لا تتعدى 30 دقيقة. كما يدعم الهاتف لأول مرة تقنية الشحن اللاسلكي HONOR SuperCharge بقدرة 100 واط، والذي يُمكنه شحن الهاتف بنسبة 60% في خلال 15 دقيقة فقط.
HONOR 70، الهاتف الذي صنُع لمن لا يرضون إلّا بالأفضل
يأتيكم هاتف HONOR 70 مع خصم هائل أثناء موسم خصومات الذكرى السنوية. حيث أن نسخة الهاتف ذات سعة التخزين 8GB+256GB يبلغ سعره 1899 ريال سعودي بدلًا من 1999 ريال سعودي، في حين أن الهاتف بسعة تخزين 8GB+128GB يأتي بسعر 1699 بدلًا من 1799 ريال سعودي.
يسمح هاتف HONOR 70 لمُستخدميه بإطلاق العنان لإبداعاتهم وصُنع أشياء رائعة بهواتفهم، كونه مُزودًا بوضع الـ Solo Cut لتصوير الـ Vlog – الأول من نوعه في الصناعة – والكاميرا الأساسية المُزدوجة SONY IMX800. بالإضافة إلى ذلك، يُقدم هاتف HONOR 70 تجربة شحن سريعة مع قوة 66 واط بتقنية HONOR SuperCharge. حيث يُمكن للمُستخدمين شحن هواتفهم حتى 60% في خلال 20 دقيقة فقط باستخدام الشاحن الذي يأتي معه.
أجهزة HONOR اللوحية الجديدة كُليًا
تدخل أجهزة HONOR اللوحية ضمن خصومات الذكرى السنوية، والتي تتضمن عروضًا رائعة على جميع الأجهزة اللوحية الجديدة كُليًا. يُقدّم الجهاز اللوحي HONOR Pad 8 تجربة ترفيه استثنائية مع الخصائص الذكية الشاملة والتصميم الأنيق الراقي. التابلت مُتاح الآن بسعر 1099 ريال سعودي.
جهاز HONOR Pad X8 Lite مُتضمن أيضًا في الخصومات، ويأتيكم بسعر مُناسب، 579 ريال سعودي فقط.
عروض لا تُقاوم على سلسلة X Series
هاتف HONOR X9، القوة الكامنة للاستخدم اليومي
هاتف HONOR X9 مُزوّد ببطارية طويلة الأمد بقوة 4800 مللي أمبير مدعومة بتقنية الشحن السريع الرائدة والمبتكرة من HONOR، وهي تقنية HONOR SuperCharge بقوة 66 واط، مما يضمن للمستخدمين إمكانية تشغيل أجهزتهم بسرعة والاستمتاع بالتسوق عبر الإنترنت والألعاب والموسيقى ومُشاهدة الفيديوهات أثناء التنقل.
- يأتي هاتف HONOR X9 5G بسعة تخزين 8GB+256GB بسعر 1199 ريال سعودي، بدلًا من 1299.
- يأتي هاتف HONOR X9 5G بسعة تخزين 8GB+128GB بسعر 1099 ريال سعودي، بدلًا من 1199.
- يأتي هاتف HONOR X9 4G بسعة تخزين6GB+128GB بسعر 999 ريال سعودي، بدلًا من 1099.
هاتف HONOR X8، من أجل تعدد المهام وأكثر:
صُمم هذا الهاتف من أجل هؤلاء الذين يقضون مُعظم أوقاتهم في اللعب أو التنقّل بين المهام بسرعة، حيث يسمح جهاز HONOR X8 للمُستخدمين بفتح ما يُقارب 20 تطبيق في وقتٍ واحد، وبينما هُم يتنقلون من تطبيق إلى الآخر سيجدون التطبيقات على حالها دون تغيير، وذلك بفضل تقنية HONOR RAM Turbo.
- يأتيكم جهاز HONOR X8 5G بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 959 ريال سعودي.
جهاز HONOR X7، قيمة رائعة، وخصائص أروع
من خلال تصميم شاشة العرض الكاملة من HONOR بدقة 6.74 إنش، يُقدم جهاز HONOR X7 تجربة ترفيهية غامرة، مثالية لمُشاهدة الأفلام، عرض الصور، ومُمارسة الألعاب. كما يُمكن لمُستخدمي هذا الجهاز الاستفادة القُصوى من خصائصه الرائعة بفضل بطاريته الكبيرة التي تتحمل الاستخدام المُطوّل، وتبلغ سعتها 5000 مللي أمبير.
- يأتيكم جهاز HONOR X7 ذو سعة التخزين 6GB+128GB بسعر 729 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي.
- يأتيكم جهاز HONOR X7 ذو سعة التخزين 4GB+128GB بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.
هاتف HONOR X6 الجديد كليًا ببطاريته المُميزة وسعته الضخمة
صُمم هاتف HONOR X6 ليُقدم لمُستخدميه أداءًا مثاليًا، عن طريق مجموعة استثنائية من الخصائص الراقية. يتميز الجهاز الحديث تمامًا بكاميرا أساسية تبلغ دقتها 50 ميجا بكسل، بطارية ضخمة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير من أجل مُساعدة المُستهلكين في البقاء مُتصلين خلال اليوم بأكمله، كما يدعم سعة تخزين قابلة للتمُدد تصل حتى 1 تيرابايت.
- تأتي نسخة هاتف HONOR X6 ذات سعة تخزين 6GB+128GB بسعر 599 ريال سعودي، في حين أن نسخة الهاتف ذات سعة 6GB+64GB تأتي بسعر 549 ريال سعودي.
نبذة عن HONOR
هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.
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Alex|Chen
مدير تسويق HONOR في السعودية