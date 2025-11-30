تقلبات جوية تضرب 6 مناطق.. أمطار وضباب ورياح تبدأ فجر الإثنين

في منطقة مكة المكرمة، شملت التنبيهات عدة محافظات منها العاصمة المقدسة، الطائف، جدة، القنفذة، الليث، الكامل، الجموم، بحرة، خليص، الشعيرة، والموية. وتشير التوقعات إلى هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى فرص لحدوث صواعق رعدية وارتفاع الأمواج في بعض المواقع، مع بداية تأثير الحالة في أوقات مختلفة من فجر الإثنين وحتى الساعة 10 مساءً.