تقلبات جوية تضرب 6 مناطق.. أمطار وضباب ورياح تبدأ فجر الإثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات جوية تشمل 6 مناطق في المملكة، متوقعًا تأثرها بحالات جوية متباينة تشمل رياحًا نشطة، أمطارًا خفيفة، وضبابًا يحدّ من مدى الرؤية الأفقية، وذلك خلال اليوم الإثنين، وفق إشعارات تنبيه أصفر.
في منطقة مكة المكرمة، شملت التنبيهات عدة محافظات منها العاصمة المقدسة، الطائف، جدة، القنفذة، الليث، الكامل، الجموم، بحرة، خليص، الشعيرة، والموية. وتشير التوقعات إلى هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى فرص لحدوث صواعق رعدية وارتفاع الأمواج في بعض المواقع، مع بداية تأثير الحالة في أوقات مختلفة من فجر الإثنين وحتى الساعة 10 مساءً.
أما في منطقة الشرقية، فقد صدر تنبيهان، الأول يشمل الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، ورأس تنورة، والثاني يغطي الأحساء، العديد، وبقيق. وتوقعت الأرصاد تشكل ضباب خفيف يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية بين 3 إلى 5 كم، خلال الفترة من الساعة 1 فجرًا حتى 8 صباحًا من يوم الإثنين.
وفي منطقة الجوف، شمل التنبيه محافظتي القريات وطبرجل، حيث يتوقع تشكل ضباب خفيف يحدّ من الرؤية الأفقية في نفس التوقيت من الساعة 1 حتى 8 صباحًا.
كما طالت التنبيهات منطقة الحدود الشمالية، وتحديدًا محافظة طريف، بتوقعات بحدوث ضباب خفيف يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية بين الثالثة فجرًا والثامنة صباحًا.
في منطقة تبوك، شمل التنبيه محافظات الوجه، أملج، البدع، حقل، ضباء، وتيماء. ومن المتوقع هبوب رياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج، مع سرعات تتراوح بين 40 و49 كم/ساعة، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً.
وأخيرًا، في منطقة عسير، وتحديدًا محافظتي أبها وخميس مشيط، نبهت الأرصاد من ضباب خفيف يُحتمل أن يسبب تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى ما بين 3 و5 كم، حيث تبدأ الحالة عند الساعة 11 من مساء الأحد وتستمر حتى الثامنة صباحًا من يوم الإثنين.