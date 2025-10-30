اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تغلق 3 محال وتصادر رتبًا وشعارات عسكرية مخالفة

أغلقت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض ثلاثة محال مخالفة، وصادرت عددًا من الرتب والشعارات العسكرية غير النظامية، وذلك ضمن جولاتها التفتيشية المستمرة لضبط المخالفات.
وتأتي هذه الجولات بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بهدف التصدي للممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين.
وشارك في الحملة التفتيشية عدد من الجهات الحكومية، شملت: وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.