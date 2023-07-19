نيويورك.. الهيئة الملكية للرياض تستعرض ملف المملكة لاستضافة إكسبو 2030

وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ضمن الجهات الحكومية المشاركة في المنتدى؛ حيث ناقش المدير العام لملف معرض الرياض إكسبو2030 المهندس عبدالعزيز بن عبدالمحسن الغنام مساهمة الرياض إكسبو 2030 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF) 2023م، مؤكدًا التزام الرياض إكسبو بتحقيق الأهداف التنموية، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، كما سيتم استعراض نتائج المنتدى السياسي مع أعضاء المكتب الدولي للمعارض -المنظمة المسؤولة عن معارض إكسبو- والتأكيد عليها في اجتماع الجمعية العمومية 173.