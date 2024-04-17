"تقني الرياض" يحقّق المركزَ الأول في مسابقة الروبوت والذكاء الاصطناعي بالمملكة

ومن جانبه قدّم سعادةُ مدير عام الإدارة عبدالرحمن الحامد، شكرَه لأبنائه وبناته أعضاء الفريقين، وللمشرفين، وللكليات التقنية؛ لتحقيقهم المركز الأول على مستوى المملكة، متمنّيًا لهم التوفيق والمزيد من الجوائز محليًّا وعالميًّا في ظلّ الدعم اللامحدود الذي يلقاه أبناء وبنات وطننا الغالي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، حفظهما الله.