"تقني الرياض" يحقّق المركزَ الأول في مسابقة الروبوت والذكاء الاصطناعي بالمملكة

حقّقت الإدارةُ العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، ممثلة في الكلية التقنية بالخرج والكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض؛ المركزَ الأول في مسابقة "VEX Robotics Over Under" للروبوت والذكاء الاصطناعي على مستوى المنشآت التدريبية بالمملكة، التي أقامتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحت رعاية نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، وبإشراف وتنظيم الإدارة العامة لأنشطة المتدربين.
وتفصيلًا: يتأهّل الفائز بالمركز الأول في المسابقة للمشاركة عالميًّا في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث إنّ المسابقة محاكية لأنظمة وقواعد مسابقة "VEX U" العالمية، وتهدف إلى زيادة اهتمام المتدربين والمتدربات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM".
وتهدف إلى زيادة تفكيرهم الابتكاري وحلّ المشكلات ومهارات الاتصال والعمل التعاوني كفريق عمل؛ مما يعزّز أحد أهداف المؤسسة الاستراتيجية في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية لمواكبة احتياج سوق العمل الكمي والنوعي من الكوادر الوطنية في مختلف المهن المتعلقة التكنولوجيا والهندسة.
ومن جانبه قدّم سعادةُ مدير عام الإدارة عبدالرحمن الحامد، شكرَه لأبنائه وبناته أعضاء الفريقين، وللمشرفين، وللكليات التقنية؛ لتحقيقهم المركز الأول على مستوى المملكة، متمنّيًا لهم التوفيق والمزيد من الجوائز محليًّا وعالميًّا في ظلّ الدعم اللامحدود الذي يلقاه أبناء وبنات وطننا الغالي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، حفظهما الله.