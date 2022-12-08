"رتال" تطلق المرحلة الثانية من مشروع "سدرة" بعدد 372 فيلا

أطلقت "رتال للتطوير العمراني" مساء اليوم الخميس الموافق 8/12/2022 المرحلة الثانية من مشروعها السكني الأحدث "ايوان سدرة" في العاصمة الرياض في ظل سعيها المستمر لدعم منظومة السكن في المملكة العربية السعودية.
تقدم رتال في المشروع فللاً راقية ذات طراز سلماني متميز بالتعاون مع شركة روشن العقارية، خالقين مجتمعًا سكنيًا متكامل الخدمات، يمتاز بموقعه وتصاميم وحداته، ليرتفع برفاهية وجودة حياة ساكنيه مما يُسهم بدوره في رفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين إلى 70 في المائة بحلول 2030.
ويقع المشروع شمال مدينة الرياض في حي سدرة، على مساحة إجمالية تبلغ 272,505 متر مربع. ويضم 372 فيلا سكنية، موزعة بين عدة نماذج تختلف بالمساحة والتصميم لتلبي جميع احتياجات ورغبات سكانها.
ويتميز المشروع باحتواء عدة خدمات تتناسب مع الحي السكني، بدءًا من الجامع، والحديقة، حتى المدارس، فضلاً عن قرب المشروع من أهم الوجهات الخدمية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "رتال" م. عبدالله البريكان: "فخورون في رتال بهذا التعاون، وسعيدون بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع بعد نجاح المرحلة الأولى.. ونهدف إلى إقامة مجتمعات سكنية تحقق أعلى متطلبات جودة الحياة".