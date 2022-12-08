"رتال" تطلق المرحلة الثانية من مشروع "سدرة" بعدد 372 فيلا

تقدم رتال في المشروع فللاً راقية ذات طراز سلماني متميز بالتعاون مع شركة روشن العقارية، خالقين مجتمعًا سكنيًا متكامل الخدمات، يمتاز بموقعه وتصاميم وحداته، ليرتفع برفاهية وجودة حياة ساكنيه مما يُسهم بدوره في رفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين إلى 70 في المائة بحلول 2030.