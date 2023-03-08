إحباط محاولات تهريب أكثر من 52 طن قات و1.5 طن حشيش وضبط 406 مهربين

وقبضت على مهربيها، وعددهم 406 متهمين؛ منهم 44 مواطنًا، و362 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: 282 من الجنسية اليمنية، و69 من الجنسية الأثيوبية و6 من الجنسية الصومالية و3 من الجنسية الأردنية و2 من الجنسيتين السودانية والسورية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.