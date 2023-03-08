محليات

إحباط محاولات تهريب أكثر من 52 طن قات و1.5 طن حشيش وضبط 406 مهربين

عبر الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والجوف
إحباط محاولات تهريب أكثر من 52 طن قات و1.5 طن حشيش وضبط 406 مهربين
واس
واس

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والجوف، أحبطت محاولات تهريب 52 طنًا و371 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر وطن و650 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و352.325 قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدر، خلال الفترة من 21/ 7/ 1444هـ حتى 13/ 8/ 1444هـ.

وقبضت على مهربيها، وعددهم 406 متهمين؛ منهم 44 مواطنًا، و362 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: 282 من الجنسية اليمنية، و69 من الجنسية الأثيوبية و6 من الجنسية الصومالية و3 من الجنسية الأردنية و2 من الجنسيتين السودانية والسورية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

المديرية العامة لحرس الحدود

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