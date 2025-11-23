لليوم الثاني.. وزير الخارجية يشارك نيابةً عن ولي العهد في قمة العشرين بجنوب أفريقيا

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، في جلسة اليوم الثاني من قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20)، المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، تحت عنوان: "مستقبل عادل ومنصف لجميع المعادن الحيوية: العمل اللائق، الذكاء الاصطناعي".