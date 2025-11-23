لليوم الثاني.. وزير الخارجية يشارك نيابةً عن ولي العهد في قمة العشرين بجنوب أفريقيا

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، في جلسة اليوم الثاني من قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20)، المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، تحت عنوان: "مستقبل عادل ومنصف لجميع المعادن الحيوية: العمل اللائق، الذكاء الاصطناعي".
وألقى سمو وزير الخارجية كلمة خلال الجلسة، عبّر فيها عن إشادة المملكة برئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، وجهودها في تطوير المخرجات الإستراتيجية لهذا العام، التي أسهمت في البناء على منجزات سابقة، ومهّدت لمواصلة التقدم في معالجة التحديات العالمية.
وأكد سموه ضرورة ضمان العدالة والإنصاف في الوصول إلى الموارد الحيوية واستثمارها، بما يعزز النمو الاقتصادي، ويحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، في ظل التحول العالمي المتسارع نحو الاقتصاد الأخضر والتقنيات النظيفة.
وقال سموه: "ترى المملكة أن الذكاء الاصطناعي يشكّل عاملًا رئيسًا في تسريع الابتكار وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات، وهو ما يتطلب نهجًا يقوم على الحوار والتعاون والعمل الجماعي، واحترام القانون الدولي، وحماية المستهلكين وحقوق الملكية الفكرية، وصولًا إلى نظام حوكمة عادل وشامل".
وفي ختام كلمته، جدّد سمو وزير الخارجية التزام المملكة بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين نحو منظومة اقتصادية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة، تقوم على الابتكار وتكافؤ الفرص، بما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك وحماية مستقبل الأجيال القادمة.
وحضر الجلسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي نائب وزير المالية، الشربا السعودي، الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف.