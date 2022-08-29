السفير الدكتور سامي آل إبراهيم يشكر المعزين في وفاة والده

رفع السفير الدكتور سامي بن عبدالله آل إبراهيم شكره لأمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى أسرة آل إبراهيم كافة وعلى رأسهم الشيخ عبدالعزيز آل إبراهيم، والشيخ خالد آل إبراهيم، على تعزيتهم له في وفاة والده، ومواساتهم، ودعائهم، ووقوفهم إلى جانبه في مصابه.
كما قدَّم "آل إبراهيم" شكره إلى وزير الإعلام السابق تركي بن عبدالله الشبانة، وإلى زوجة الوالد منيرة بنت عبدالله الشبانة، وإلى أسرة الشبانة كافة، وأخيه حسين حمود الجراد، وإلى أسرة الجراد كافة، وإلى جميع أصحاب السمو والمعالي والسعادة، وجميع الأقرباء والأصدقاء، والزملاء كافة في القنصلية العامة في لوس أنجلوس، وإلى جميع المعزين عبر الاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي.