ولي العهد يستعرض العلاقات التاريخية والتعاون مع رئيس المجلس الأوروبي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، اليوم، رئيس المجلس الأوروبي السيد شارل ميشيل.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.
كما تم بحث الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها؛ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، والوفد الرسمي لرئيس المجلس الأوروبي.