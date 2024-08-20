في قلب غزة.. "الندوة" تنفّذ حملة إغاثية لتوزيع السلال الغذائية والمياه الصالحة للشرب

وأوضح مدير مكتب الندوة، أن الحملة قد نُفّذت على الرغم من الصعوبات الجمة التي تعترضها بدءًا بتوفير مكونات السلة والمياه الصالحة للشرب، وانتهاء بالتوزيع وسط القصف المتواصل.