في قلب غزة.. "الندوة" تنفّذ حملة إغاثية لتوزيع السلال الغذائية والمياه الصالحة للشرب

نفّذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في فلسطين، حملة إغاثية في غزة، شملت توزيع السلال الغذائية، والمياه الصالحة للشرب على سكان غزة الذين يعانون من الجوع وشح المياه.
وبلغ عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها أكثر من (1200) سلة في دفعتها الأولى، واشتملت على المواد الأساسية من أطعمة ومستلزمات.
وسعى فريق الندوة إلى توصيل السلال الغذائية والمياه إلى المحتاجين في وسط المناطق المهدمة التي يعيش فيها السكان بين الأنقاض مستغلين أي فرصة تؤمّن لهم العيش.
وأوضح مدير مكتب الندوة، أن الحملة قد نُفّذت على الرغم من الصعوبات الجمة التي تعترضها بدءًا بتوفير مكونات السلة والمياه الصالحة للشرب، وانتهاء بالتوزيع وسط القصف المتواصل.
وثمّن مدير مكتب الندوة العالمية في غزة أدهم عكاشة، جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا ودعمها الإنساني المتواصل لأهالي غزة.