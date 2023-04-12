19 ديسمبر المقبل.. انطلاق النسخة الثانية من "ملتقى الحكومة الرقمية"

وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان: تنظيم ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الثانية يأتي في ضوء مكانة وريادة المملكة رقمياً، حيث حقَّقت مؤخراً تقدماً كبيراً في بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022م الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، بوصولها إلى المرتبة الثالثة عالمياً، من بين 198 دولة، والأولى إقليمياً، كما حققت أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة خلال عام 2022، وتقدمت 12 مرتبة عالمياً، حيث حصلت على المرتبة 31، مقارنة مع المرتبة 43 في عام 2020.